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16:19, 22 апреля 2025Спорт

Украинский футболист «Челси» прошел проверку на детекторе лжи из-за допинга

Украинский игрок «Челси» Мудрик прошел проверку на детекторе лжи из-за допинга
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tom Weller / Globallookpress.com

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошел проверку на детекторе лжи после положительного теста на допинг. Об этом рассказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, слова которого передает GiveMeSport.

По словам Палкина, футболист не понимает, как могла произойти ситуация с допингом. «Поэтому его адвокаты организовали для него тест на детекторе лжи, который он прошел. Это станет частью доказательств, подтверждающих, что он не сделал ничего преднамеренно», — заявил он.

17 декабря 2024 года стало известно, что в крови 24-летнего игрока «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Утверждалось, что Мудрику сделали инъекцию стволовых клеток коровы, которые могли содержать мельдоний.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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