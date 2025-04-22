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13:28, 22 апреля 2025Мир

В Финляндии испугались войны с Россией

Профессор Малинен заявил, что не знает ни одного желающего войны с Россией финна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

В Финляндии никто не желает войны с Россией. С таким заявлением в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Я не знаю ни одного финна, который хотел бы пойти воевать против России», — написал эксперт, отвечая в комментариях.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания в последнее время объединяют усилия, чтобы «противостоять как российской агрессии, так и неопределенным гарантиям безопасности со стороны Белого дома».

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