В Финляндии испугались войны с Россией

Профессор Малинен заявил, что не знает ни одного желающего войны с Россией финна

В Финляндии никто не желает войны с Россией. С таким заявлением в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Я не знаю ни одного финна, который хотел бы пойти воевать против России», — написал эксперт, отвечая в комментариях.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания в последнее время объединяют усилия, чтобы «противостоять как российской агрессии, так и неопределенным гарантиям безопасности со стороны Белого дома».