В МИД рассказали о глубоком падении Запада из-за отношения к 9 Мая

Грушко: Угрозы политикам ЕС не ехать в Москву 9 мая показывают падение Запада

Угрозы в сторону европейских политиков, которые хотят посетить парад Победы в Москве 9 мая, показывают, насколько глубоко пал Запад. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, его слова приводит ТАСС.

«То, что вокруг этого священного для нас дня развернулась такая идеологическая борьба, видно даже невооруженным глазом. Иногда бывает стыдно, что на той стороне у наших неприятелей есть люди, которые советуют и угрожают тем, кто хочет приехать в Москву. Это говорит о глубине падения морального, политического и любого другого у людей, находящихся на другой стороне», — подчеркнул дипломат.

Грушко объяснил, что таким образом Евросоюз стремится стереть историческую память, чтобы создать условия для реализации своих планов. По его словам, это необходимо для того, чтобы «объяснять людям, куда будут уходить гигантские деньги, которые ЕС собирается вкладывать в свою агрессивную политику против России».

14 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что участие ЕС в параде Победы в Москве не планируется, а визиты в Россию лидеров стран-кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными, о чем Брюссель «дал ясно понять».

