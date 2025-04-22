Замглавы МИД Грушко: Россия обеспечит обороноспособность на фоне политики НАТО

Россия всеми средствами обеспечит свою обороноспособность на фоне враждебной политики и агрессивного военного планирования НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Как говорил президент [России Владимир Путин], в гонку вооружений мы ввязываться не будем, но будем использовать все имеющиеся у нас средства. Они достаточно обширны для того, чтобы обеспечить обороноспособность», — отметил Грушко.

Замглавы МИД уточнил, что многие решения уже реализуются. В качестве примеров он назвал создание карельского танкового корпуса, а также Ленинградского и Московского военных округов. По словам Грушко, политика Североатлантического альянса основывается на агрессивном военном планировании, которое Москва должна учитывать в своих оборонных действиях.

Ранее Грушко заявил, что угрозы в адрес европейских политиков, которые планируют посетить Парад Победы в Москве 9 мая, показывают, насколько низко пал Запад.