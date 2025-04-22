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19:19, 22 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на призыв Зеленского продлить прекращение огня

Депутат Красов: Продление прекращения огня Киеву необходимо только для передышки
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киевскому режиму продление прекращения огня необходимо для того, чтобы сохраниться у власти и сделать передышку, сообщил депутат Андрей Красов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Украина предложила продлить режим прекращения огня после Пасхи. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский в соцсети X.

Депутат отметил, что инициатива о продлении прекращения огня нужна Киеву для того, чтобы накопить силы, материальные средства и вооружение, чтобы конфликт дальше продолжался с новой силой. Красов напомнил, что предыдущие два перемирия Украиной не соблюдались, в то время как Россия взяла на себя эти обязательства и выполнила.

«Министерство обороны зафиксировало очень много случаев, когда пасхальное перемирие было нарушено со стороны Украины. То есть ни в первом случае, ни во втором украинская сторона не собиралась выполнять договоренности ни на йоту», — заявил парламентарий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 80 атак на российские энергообъекты в ходе моратория. Она подчеркнула, что атаки происходят «буквально ежедневно».

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