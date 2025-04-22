В России высказались о последствиях нарушения мораториев на удары

Депутат Чепа: Необходимо выстраивать контроль за соблюдением моратория на удары

Международные последствия за нарушение моратория должны быть заранее прописаны, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда месяц назад был 30-дневный мораторий на не обстрел энергетических объектов, то мораторий приняли, а условия контроля и действий в случае нарушения его никаких не было обозначено. Таким образом, это дало возможности Киеву более 100 раз нарушить этот мораторий. Поэтому, конечно, должны быть определенные последствия», — сказал Чепа.

Он напомнил, что нарушения были и в мораторий на удары по случаю Пасхи.

«Делалось ли это с указания [президента Украины Владимира] Зеленского или нарушали те люди, у которых вообще нет ничего святого, с этим еще надо будет разбираться. Необходимо обязательно выстраивать условия контроля за соблюдением назначаемых условий перемирия и, соответственно, должны быть меры за такие нарушения», — добавил политик, подчеркнув, что наказания должны быть в первую очередь международными.

Минобороны РФ подсчитало, что, несмотря на призыв прекратить огонь в ночь с 19 на 20 апреля, подразделения ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял позиции российских бойцов из орудий и минометов.

По данным президента РФ Владимира Путина, Украина более 100 раз нарушала 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам.