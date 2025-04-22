В российском регионе арестовали мошенников за аферу с землей на 70 миллионов рублей

В Иркутской области арестовали мошенников за аферу с землей на 70 млн рублей

В Иркутской области арестовали мошенников за аферу с землей на 70 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.

По данным следствия, двое местных жителей изготовили поддельные документы, которые были основанием для регистрации права собственности на земельный участок площадью 2,6 гектара, и предоставили их в Росреестр. На основании этих документов специалист службы незаконно зарегистрировала недвижимость на знакомую фигурантов. Сумма ущерба государству составила более 70 миллионов рублей.

По месту жительства обвиняемых и в государственных учреждениях проведены обыски. Двоим фигурантам избрана мера пресечения. На земельный участок наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Ранее сообщалось, что россиянка предстанет перед судом за обман при продаже квартир в Сочи на 31 миллион рублей.