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21:53, 22 апреля 2025Россия

Вассерман раскрыл возможное происхождение индийских боеприпасов у ВСУ

Вассерман: Украина приобретает индийские боеприпасы на черном рынке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru предположил, что обнаруженные на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасы индийского производства могли быть приобретены Киевом на черном рынке.

«Я допускаю, что Индия не напрямую продает оружие и боеприпасы Киеву. Дело в том, что Нью-Дели довольно активно рекламирует свои продажи», — сказал депутат.

При этом Вассерман усомнился, что власти Индии стали бы скрывать от мирового сообщества прямые поставки боеприпасов для ВСУ.

В начале апреля стало известно, что Индия поставляет ВСУ оружие. Telegram-канал «Военный осведомитель» прикрепил фотографии артиллерийских мин для 120-миллиметровых минометов. Как указано в сообщении, данные мины были произведены в Индии в 2024 году.

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