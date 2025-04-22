ТАСС: ВСУ обстреляли солдат ВС России у Гуева, пытавшихся вывезти тела украинцев

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли солдат ВС РФ вблизи Гуева и Николаево-Дарьино в Курской области, когда те пытались вывезти тела украинских бойцов в российские морги. Об этом заявил источник ТАСС в силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что украинские власти знают, что больше всего родственники пропавших без вести в зоне конфликта украинцев хотят достойно похоронить их. Однако командование ВСУ всячески противится вывозу останков с поля боя.

Ранее украинский омбудсмен Артур Добросердов заявил, что 63 тысячи человек из числа украинских военнослужащих числятся как пропавшие без вести, из них 10 тысяч находятся в плену. Он признал, что это колоссальные масштабы.