РИА Новости: ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинских солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) эвакуируют тела наемников, но бросают на поле боя тела погибших украинцев, заявил командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии с позывным Миф в беседе с РИА Новости.

По его словам, тела украинских военнослужащих могут не забирать один-два месяца. Он добавил, что в отличие от прячущихся солдат ВСУ, иностранные наемники намного увереннее ведут себя на поле боя.

Ранее стало известно, как российский боец с позывным Карен на мотоцикле заминировал путь ВСУ к отступлению. Как рассказал его командир с позывным Бад, в результате этого подорвались две единицы украинской военной техники.

14 апреля стало известно, что ВСУ получили FPV-дрон, собранный украинскими детьми. Его показал командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов.