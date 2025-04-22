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07:53, 22 апреля 2025Экономика

Южная Корея резко нарастила поставки одной категории товаров в Россию

РИА Новости: Экспорт косметики из Южной Кореи в Россию вырос в 1,4 раза в марте
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По итогам марта 2025 года суммарные объемы поставок южнокорейской косметики в Россию увеличились в 1,4 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 28,9 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

Речь идет о поставках декоративной и уходовой косметики. Достигнутый в начале весны результат превысил февральский показатель почти на 20 процентов и оказался максимальным с ноября 2024 года.

Самыми востребованными у российских импортеров вида продукции оказались уходовые средства (27,3 миллиона долларов). Остальные категории пользовались у них гораздо меньшим спросом. Так, доходы южнокорейских экспортеров от поставок в РФ средств для макияжа глаз за отчетный период составили 734 тысячи долларов, средств для ухода за губами — 701 тысячу, пудры — 100 тысяч, а средств для маникюра и педикюра — 69 тысяч.

В конце февраля 2025 года власти Южной Кореи согласились смягчить условия поставок в Россию медицинского оборудования. В руководстве азиатской страны сочли подобный шаг мерой гуманитарного характера и попросили не связывать его с дальнейшей отменой антироссийских санкций.

Власти Южной Кореи ввели санкции против России после начала боевых действий на Украине. В ответ на это власти РФ внесли азиатскую страну в список недружественных государств. Ранее сообщалось, что руководство Южной Кореи готово рассмотреть вопрос постепенного снятия санкций с России после аналогичного шага со стороны США.

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