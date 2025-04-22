Захарова опубликовала свое интервью с оправдывающим Зеленского журналистом

Захарова опубликовала интервью с журналистом, оправдывающим Зеленского и ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что во время интервью с ней журналист, чье имя она не назвала, начал оправдывать президента Украины Владимира Зеленского и Вооруженные силы Украины (ВСУ). Запись беседы, которая в итоге не вышла в эфир, она опубликовала в Telegram-канале.

По словам дипломата, журналист не только заступался за Зеленского и ВСУ, но и также приводил в качестве примеров фейки, которые к моменту беседы уже были опровергнуты. «Закончилось все сеансом экзорцизма — корреспондент начал смеяться, когда мы заговорили о зверствах бандеровцев на Курщине и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной [войны]», — добавила Захарова.

По информации представителя МИД РФ, издание, в котором работает журналист, было поражено его поведением и не стало выпускать интервью в эфир. Дипломат уточнила, что решила разместить запись у себя на канале, поскольку участник спецоперации, присутствовавший в ходе интервью в студии, захотел обнародования беседы.

Захарова добавила, что в ролике у журналиста скрыто лицо и изменен голос. Кроме того, она не стала приводить название СМИ, в котором работает ее собеседник, но уточнила, что у представителя прессы российское гражданство. Дипломат объяснила такие меры опасением, «чтобы до самосуда не дошло».

Ранее сообщалось, что журналистка Виктория Ивлева-Йорк (внесена Минюстом в реестр иноагентов), призывавшая помогать ВСУ, решила обжаловать статус иностранного агента. Иск она подала в Замоскворецкий суд Москвы.