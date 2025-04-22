Замначальника уголовного розыска заподозрили во взятке из-за доступа россиянина к базе МВД

В Красноярске замначальника отдела уголовного розыска заподозрили во взятке

В Красноярске задержали замначальника отдела уголовного розыска полиции по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, с августа 2018-го по май 2021 года задержанный получил от главы кредитного потребительского кооператива взятку в размере 200 тысяч рублей за постоянный доступ к информации из полицейской базы данных. Преступную деятельность подозреваемого выявило региональное управление ФСБ.

Силовики провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого, изъяли документацию и компьютерную технику.

Ранее в Санкт-Петербурге оперативники задержали полицейских, покрывавших мигрантов.