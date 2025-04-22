Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:32, 22 апреля 2025Силовые структуры

Замначальника уголовного розыска заподозрили во взятке из-за доступа россиянина к базе МВД

В Красноярске замначальника отдела уголовного розыска заподозрили во взятке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярске задержали замначальника отдела уголовного розыска полиции по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, с августа 2018-го по май 2021 года задержанный получил от главы кредитного потребительского кооператива взятку в размере 200 тысяч рублей за постоянный доступ к информации из полицейской базы данных. Преступную деятельность подозреваемого выявило региональное управление ФСБ.

Силовики провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого, изъяли документацию и компьютерную технику.

Ранее в Санкт-Петербурге оперативники задержали полицейских, покрывавших мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебросили элитный полк в Курскую область

    Профсоюзы призвали платить россиянам больше за дополнительные переработки

    Четырежды судимому уголовнику назначат новый срок за учиненную 20 лет назад расправу

    В российский магазин вернули украденного кота-талисмана

    В браузер Microsoft встроили ИИ

    Нагиев прокомментировал обвинения в инфоцыганстве

    Россиян предупредили о последствиях употребления алкоголя и фастфуда

    На Западе призвали прислушаться к России

    В США раскрыли ожидания от Украины и Европы

    Раскрыты планы ФРГ по возможной переброске войск НАТО на восток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости