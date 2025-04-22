Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 22 апреля 2025Забота о себе

Женщина обнаружила шампунь в ванной лысого партнера и обвинила его в измене

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина заявила, что обвинила лысого бойфренда в измене после того, как обнаружила в его ванной комнате шампунь. Об этом она рассказала в социальной сети X.

«В моих последних отношениях все было уж очень откровенно. Мой парень был лысым, жил один, а в его ванной комнате появился шампунь. Какого черта? Когда я спросила его об этом, он ответил, что шампунь принадлежит его матери», — написала пользовательница социальной сети. В это объяснение женщина не поверила, поэтому разорвала отношения.

Материалы по теме:
Что такое когнитивные искажения и как с ними бороться? Виды и примеры ошибок мышления
Что такое когнитивные искажения и как с ними бороться?Виды и примеры ошибок мышления
11 апреля 2025
Как расстаться с любимым человеком? Как понять, что отношения пора заканчивать и как пережить разрыв, — советы психолога
Как расстаться с любимым человеком?Как понять, что отношения пора заканчивать и как пережить разрыв, — советы психолога
13 марта 2025

Как выяснилось, отговорки про мать пользуются популярностью среди мужчин. Так, еще одна пользовательница сети в комментариях к этому вирусному посту заявила, что поймала бойфренда на измене благодаря розовой зубной щетке в ванной комнате. Ее избранник тоже заявил, что предмет личной гигиены принадлежит матери, но женщина все равно прекратила отношения.

Ранее мужчина разоблачил измену жены благодаря радионяне. С помощью этого устройства он услышал, чем супруга занималась с любовником в спальне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

    В России предложили разработать критерии отключения отопления в домах

    Выброшенные на свалку письма участникам СВО доставят адресатам

    В Британии рассказали о скором заключении крупной торговой сделки Стармера с ЕС

    Полицейский снес мотоциклиста и сбежал с места аварии

    Малышева развеяла один миф об ожирении

    Женщина обнаружила шампунь в ванной лысого партнера и обвинила его в измене

    Учительница изнасиловала мальчика в другой стране и избежала экстрадиции из-за депрессии

    В США назвали основных кандидатов на пост папы римского

    Раскрыли неожиданный фактор воздействия на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости