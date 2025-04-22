Женщина обнаружила шампунь в ванной лысого партнера и обвинила его в измене

Женщина заявила, что обвинила лысого бойфренда в измене после того, как обнаружила в его ванной комнате шампунь. Об этом она рассказала в социальной сети X.

«В моих последних отношениях все было уж очень откровенно. Мой парень был лысым, жил один, а в его ванной комнате появился шампунь. Какого черта? Когда я спросила его об этом, он ответил, что шампунь принадлежит его матери», — написала пользовательница социальной сети. В это объяснение женщина не поверила, поэтому разорвала отношения.

Как выяснилось, отговорки про мать пользуются популярностью среди мужчин. Так, еще одна пользовательница сети в комментариях к этому вирусному посту заявила, что поймала бойфренда на измене благодаря розовой зубной щетке в ванной комнате. Ее избранник тоже заявил, что предмет личной гигиены принадлежит матери, но женщина все равно прекратила отношения.

Ранее мужчина разоблачил измену жены благодаря радионяне. С помощью этого устройства он услышал, чем супруга занималась с любовником в спальне.