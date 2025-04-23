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15:27, 23 апреля 2025Россия

Бойцы ВСУ оказались заблокированы в пещерах близ монастыря в Курской области

Mash: Около 40 бойцов ВСУ оказались заблокированы близ Горнальского монастыря
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Около 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы близ Горнальского мужского монастыря в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, входы и выходы из катакомб времен Великой Отечественной войны завалило обломками после многочисленных ударов ФАБами. Попавшие в ловушку украинцы объявили о невозможности выбраться и закончившихся запасах еды и воды.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России продвинулись в районе монастыря в Горнале и продолжают выбивать ВСУ.

О контроле над монастырем в Суджанском районе Курской области, бои за который велись более 10 дней, стало известно 22 апреля.

ЖЗЛ
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