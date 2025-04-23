В России раскрыли детали законопроекта о борьбе с эзотериками

Депутат Останина: Закон о запрете рекламы эзотериков защитит граждан

Законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг призван защитить граждан, объяснила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Она добавила, что новый закон идет в общем тренде инициатив по защите граждан от неоднозначной информации.

«Меня не особенно интересует, как изменится жизнь магов и волшебников, потому что намного важнее люди, которые становятся их жертвами», — сказала политик.

Она объяснила, что закон будет работать в логике уже принятых законов о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, рекламы энергетиков и прочих. Останина подчеркнула, что речь идет не о том, чтобы запретить самих магов о волшебников, но о том, чтобы ограничить распространение информации об их услугах.

«Рассказы эзотериков о себе бывают настолько привлекательными, что люди берут кредиты на их услуги. В помощь нам позиция Верховного суда, вставшего на сторону женщины, заплатившей три миллиона за приворот, которого не случилось, — добавила депутат. — Если в нашем законопроекте есть какие-то шероховатости, их можно будет поправить уже во втором чтении. Но он нужен».

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Кроме того, сообщалось, что штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до 1 миллиона рублей, а также ввести в статье Уголовного кодекса отдельную статью за мошеннические действия в сфере эзотерики.