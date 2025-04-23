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08:59, 23 апреля 2025Россия

В Госдуме объяснили интерес россиян к эзотерике на фоне СВО

Ведомости: Проект о запрете рекламы эзотерических услуг внесут в ГД 23 апреля
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Britta Pedersen / ZB / Globallookpress.com

В Госдуму 23 апреля внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Авторы проекта пояснили, что он разработан для того, чтобы защитить россиян от негативного влияния гадалок, магов и экстрасенсов, пишут «Ведомости».

Как пояснила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, в целом интерес россиян к таким услугам говорит о стрессовом состоянии общества, в том числе о тревожности на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Парламентарий обозначила, что на сегодняшний день в России зафиксирован дефицит квалифицированных психологов, поэтому люди все чаще обращаются не к специалистам, а к экстрасенсам.

Из пояснительной записки следует, что запрет на рекламу услуг коснется астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов и прочих эзотериков, а также их комбинаций. Кроме того, в новой редакции законопроекта ввели понятие «цифропсихолог» — тот, кто работает на стыке двух сфер — например, психологии и нумерологии — и занимаются нейролингвистическим программированием.

При этом законопроект не коснется специалистов с высшим психологическим образованием, которые используют ролевые техники и игровые методики для психологических и развивающих сессий, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до 1 миллиона рублей, а также ввести в статье Уголовного кодекса отдельную статью за мошеннические действия в сфере эзотерики.

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