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12:36, 23 апреля 2025Моя страна

«Дуэль» медведя с голубем в российском зоопарке попала на видео

Медведь в Абаканском зоопарке сразился в ловкости с голубем и попал на видео
Алина Черненко

Медведь в Абаканском зоопарке сразился в ловкости с голубем. Их «дуэль» попала на видео, которое опубликовано на странице учреждения «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах косолапый обитатель зоопарка по имени Андрюша проявляет интерес к пернатому гостю вольера и прыгает, пытаясь схватить его лапами. В конце концов бурому хищнику становится скучно и он решает сменить прыжки на купание в своем бассейне.

«По нашим наблюдениям, обе стороны остались удовлетворены», — говорится в подписи к видео.

Ранее семья медведей проснулась в единственном в России сельском зоопарке в Омской области. Из зимней спячки вышли косолапые Фома и Маша.

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