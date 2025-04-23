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19:22, 23 апреля 2025Мир

Европейский лидер посетит Москву 9 мая

Глава МИД Словакии Бланар: Премьер-министр Фицо посетит Москву 9 мая
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Artyom Geodakyan / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар, передает РИА Новости.

«Премьер-министр примет участие [в мероприятиях], чтобы проявить уважением к солдатам Красной армии, которые воевали за освобождение Словакии, в то время Чехословакии», — сказал дипломат.

Ранее Фицо уже отмечал, что намерен посетить Москву 9 мая, несмотря на давление со стороны европейских партнеров.

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что визиты в Россию лидеров стран-кандидатов в ЕС на парад Победы являются нежелательными.

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