Европейский лидер посетит Москву 9 мая

Глава МИД Словакии Бланар: Премьер-министр Фицо посетит Москву 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар, передает РИА Новости.

«Премьер-министр примет участие [в мероприятиях], чтобы проявить уважением к солдатам Красной армии, которые воевали за освобождение Словакии, в то время Чехословакии», — сказал дипломат.

Ранее Фицо уже отмечал, что намерен посетить Москву 9 мая, несмотря на давление со стороны европейских партнеров.

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что визиты в Россию лидеров стран-кандидатов в ЕС на парад Победы являются нежелательными.