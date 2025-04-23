Глава Госдепа раскритиковал НАТО

FP: Госсекретарь США Рубио заявил, что альянс НАТО превратился в зависимость

Организация НАТО превратилась из военного альянса в зависимость слабых стран-членов от сильных, вкладывающих больше в оборону. С таким заявлением в интервью порталу The Free Press (FP) выступил госсекретарь США Марко Рубио.

«У вас есть страны, которые тратят один процент своего ВВП, то это на самом деле не альянс, это зависимость. Есть другие страны, такие как Польша, которые делают больше, чем им положено. И есть страны, которые, честно говоря, не инвестировали в свой оборонный потенциал почти три десятилетия», — сказал американский дипломат.

По словам главы Госдепа, благодаря позиции президента США Дональда Трампа сейчас тенденция меняется в пользу увеличения членами НАТО своих оборонных расходов. «Президент Трамп — единственный, кто настоял на этом таким образом, что это дало результаты», — отметил он, добавив, что сейчас «НАТО на правильном пути».

Ранее издание Politico со ссылкой на источники написало, что Европа не может доставить войска и обеспечить внятное перемещение войск в случае гипотетического вооруженного конфликта с участием НАТО. Причиной тому является неприспособленность железных дорог и мостов для таких задач.