Вышел флагман Honor с рекордными чипом и батареей

Honor GT Pro получил разогнанный чип Snapdragon и батарею емкостью 7200 мАч

Китайская корпорация Honor анонсировала флагманский смартфон GT Pro. Об этом сообщается на сайте компании.

Девайс получил процессор Snapdragon 8 Elite — он имеет разогнанные ядра Prime Oryon с максимальной частотой 4,47 гигагерца. Журналисты издания GSM Arena назвали процессор рекордным по мощности. Ранее такой же чип получил флагманский Samsung Galaxy S25. Аппарат Honor также имеет 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X и накопитель емкостью 1 терабайт.

Также девайс имеет рекордный в своем сегменте аккумулятор емкостью 7200 миллиампер-часов. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 90 ватт. Смартфон вышел с MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Honor GT Pro имеет 6,78-дюймовый дисплей LTPO OLED с разрешением Full HD+ и гибридной частотой от 1 до 144 герц. Девайс получил защитное стекло Honor Giant Rhino Glass, корпус отличается защитой от влаги и пыли по стандарту IP68/69.

Флагман вышел с тремя камерами разрешением 50 мегапикселей каждая. В экран устройства встроена 50-мегапиксельная фронтальная камера. Стоимость Honor GT Pro в Китае начинается с 3699 юаней, или около 42 тысяч рублей. Неизвестно, появится ли аппарат на международном рынке.

В конце марта инсайдер под ником FixedFocus заявил, что Honor закончила разработку телефона, который будет иметь аккумулятор емкостью 8000 миллиампер-часов. Также он предсказал выпуск Honor GT Pro, Honor X60 GT, Honor 400 и складного аппарата Magic V.