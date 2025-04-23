На Западе назвали главное препятствие для заключения мира между Россией и Украиной

InfoBRICS: Нелегитимность Зеленского сводит на нет возможность заключения мира

Нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского мешает возможности заключения мира. Главное препятствие для прекращения огня между Россией и Украиной назвал обозреватель Лукас Лейрос в материале для западного издания InfoBRICS.

Автор статьи заявил, что у Зеленского нет никакой законной политической власти. По его словам, эта ситуация не позволяет России признать Украину достойным партнером в дипломатическом процессе, сводя на нет возможность заключения мирного соглашения в ближайшее время.

«Украине необходимо срочно провести выборы [президента], поскольку это является главным условием для налаживания дипломатического диалога», — подчеркнул Лейрос. В то же время он предположил, что из-за коррупции на Украине избирательный процесс может быть нечестным.

Ранее американская газета The New York Times отметила открытость России к мирным переговорам по Украине. О готовности Москвы сесть за стол переговоров свидетельствует объявление о пасхальном перемирии, считает издание.