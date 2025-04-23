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19:34, 23 апреля 2025Бывший СССР

Кремль опроверг территориальные претензии к странам Прибалтики

Песков: У России нет территориальных претензий к странам Прибалтики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

У России нет территориальных претензий к странам Прибалтики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point.

«У России нет никаких проблем и территориальных претензий к странам Балтии, хотя там проживают русские, а их интересы постоянно нарушаются», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков ответил на вопрос о вероятности вооруженного конфликта России со странами Прибалтики после урегулирования конфликта на Украине и опроверг такое развитие событий. Он подчеркнул, что «ни в Прибалтике, ни в Финляндии по русским не стреляют из танков и боевых самолетов», как это происходило на Донбассе в период с 2014 года.

При этом пресс-секретарь президента указал на игнорирование Европейским союзом нарушений прав русскоязычного населения.

Ранее Песков порассуждал о желающей войны Европе. Он также подчеркнул, что Москва не намерена затаскивать силой на переговоры европейские страны.

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