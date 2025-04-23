Кремль призвал внимательнее относиться к данным об урегулировании на Украине

Необходимо внимательнее относиться к информации о позиции сторон конфликта на Украине, в частности, России, по мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы призываем весьма и весьма аккуратно относиться вот к таким информационным вбросам», — подчеркнул он.
Песков прокомментировал сообщения о готовности России заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения и включить в состав страны подконтрольные территории. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что работа по урегулированию конфликта должна вестись в режиме тишины.
Ранее Песков ответил на вопрос о планах США по Крыму. По его словам, отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично.