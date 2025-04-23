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12:48, 23 апреля 2025Бывший СССР

Кремль призвал внимательнее относиться к данным об урегулировании на Украине

Песков призвал внимательнее относиться к информации по урегулированию на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Необходимо внимательнее относиться к информации о позиции сторон конфликта на Украине, в частности, России, по мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы призываем весьма и весьма аккуратно относиться вот к таким информационным вбросам», — подчеркнул он.

Песков прокомментировал сообщения о готовности России заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения и включить в состав страны подконтрольные территории. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что работа по урегулированию конфликта должна вестись в режиме тишины.

Ранее Песков ответил на вопрос о планах США по Крыму. По его словам, отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично.

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