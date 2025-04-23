Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:13, 23 апреля 2025Бывший СССР

Лавров встретился с президентом Узбекистана

Лавров встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил Telegram-канал российского внешнеполитического ведомства.

«С.В.Лавров был принят президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым. Самарканд, 23 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров удивился отсутствию надписи на русском языке у Вечного огня у мемориала «Скорбящая мать» в Узбекистане. «Я смотрю, на английском там надпись, русского не вижу. Мать — это самое святое», — сказал министр экскурсоводу.

До этого стало известно, что Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде. Букет состоял из красных роз, его обрамляла трехцветная лента российского флага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали планы США по Крыму

    Режим ЧС федерального характера ввели в российском регионе

    Паша Техник в последнем интервью заявил о желании быть ближе к Богу

    В IIHF отреагировали на информацию о допуске сборной России на Игры-2026

    Изъятые сотрудниками таможни 153 пистолета при попытке ввоза в Россию попали на видео

    В Кремле раскрыли отношение Путина к переговорам с Европой и Украиной

    Кремль призвал внимательнее относиться к данным об урегулировании на Украине

    В Кремле высказались о возможном визите генсека ООН на 9 Мая

    Кремль ответил на вопрос о визите спецпосланника Трампа в Россию

    В Кремле прокомментировали отмену встречи глав МИД по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости