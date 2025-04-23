Лавров встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил Telegram-канал российского внешнеполитического ведомства.

«С.В.Лавров был принят президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым. Самарканд, 23 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров удивился отсутствию надписи на русском языке у Вечного огня у мемориала «Скорбящая мать» в Узбекистане. «Я смотрю, на английском там надпись, русского не вижу. Мать — это самое святое», — сказал министр экскурсоводу.

До этого стало известно, что Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде. Букет состоял из красных роз, его обрамляла трехцветная лента российского флага.