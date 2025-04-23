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06:30, 23 апреля 2025Наука и техника

Американцы внезапно полюбили Windows 11

Windows 11 с долей 54% впервые стала самой популярной ОС от Microsoft в США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

В США Windows 11 впервые стала самой популярной операционной системой (ОС) от Microsoft. На это обратило внимание издание PhoneArena.

Журналисты сослались на данные агентства Statcounter, согласно которым в феврале доля Windows 11 в Соединенных штатах Америки составляла 42 процента, Windows 10 — 56 процентов. Однако в апреле Windows 11 впервые стала популярнее Windows 10 — доля операционных систем составила 54 и 44 процента соответственно.

«Смена ветра дует яростно, парадигма снова меняется — Windows 10, компьютерная операционная система, которая была самой популярной в последние годы — теперь теряет миллионы пользователей», — охарактеризовали внезапную любовь пользователей к Windows 11 авторы медиа. По их мнению, резкий переход к актуальной ОС связан с тем, что в октябре Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 10. Таким образом, система не будет получать обновлений и патчей безопасности.

При этом в мире Windows 10 хоть и теряет долю, но остается самой популярной ОС от Microsoft с показателем 54 процента. Согласно данным Statcounter, апрельская доля Windows 11 составила 43 процента. В России Windows 10 все еще остается самой популярной системой Microsoft с большим отрывом — ее доля составляет 76 процентов.

В начале апреля журналисты издания Neowin назвали главной причиной роста популярности ОС Windows 11 видеоигры. Так, по данным Steam, доля Windows 11 составила 55,34 процента.

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