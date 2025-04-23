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03:30, 23 апреля 2025Из жизни

Львица утащила девочку из дома и растерзала ее

В Кении львица утащила девочку из дома и съела ее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Кении львица растерзала 14-летнюю девочку. Об этом пишет CNN со ссылкой на Службу дикой природы Кении (KWS).

Девочка жила на ранчо, граничащем с национальным парком Найроби. 19 апреля вечером львица подобралась к дому подростка, перепрыгнула через забор и вошла внутрь. Она напала на девочку и утащила ее на улицу. За этим наблюдал другой подросток, который тут же поднял тревогу.

Рейнджеры KWS нашли останки девочки по следам крови. Она лежала рядом с рекой. Львица съела нижнюю часть ее тела. Сейчас животное ищут.

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Власти заявили, что усилят меры безопасности в районе: установят электрические ограждения и систему оповещения о приближении хищников на основе искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в Индии два редчайших азиатских льва растерзали мальчика рядом с национальным парком. Ребенок отправился к реке набрать воды и пропал.

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