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20:41, 23 апреля 2025Россия

Медведев отреагировал на слова Трампа о Крыме

Медведев поприветствовал заявление Трампа о словах Зеленского про Крым
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о статусе Крыма. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети X.

Ранее Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта.

«Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как Стармер и Макрон, это услышат. И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забытьи, придет в чувство», — написал Медведев.

До этого газета The Washington Post сообщала, что США предложат Украине и Европейскому союзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

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