Минобороны сообщило подробности о боях группировки «Север» на двух направлениях

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 бойцов в боях с группировкой «Север»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 50 бойцов в боях с военнослужащими группировки войск «Север». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

На белгородском направлении поражение удалось нанести трем механизированным бригадам и штурмовому полку ВСУ, говорится в сообщении. Боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области.

На харьковском направлении российские бойцы ударили по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Помимо живой силы, ВСУ лишились БТР, четырех орудий полевой артиллерии, трех автомобилей, склада с боеприпасами и радиолокационной станции, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 23 апреля, по данным Минобороны, силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Под удары попали Курская, Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области, а также Крым.