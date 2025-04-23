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21:05, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе обратились к Трампу с просьбой насчет Зеленского

Журналист Боуз: Трампу следует перестать помогать Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует перестать помогать главе Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Он аргументировал это тем, что украинский лидер и «антитрамповская клика в Брюсселе и Лондоне» выступают против мира. «Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу пора принять это, разорвать связи с (…) [Зеленским] и прекратить оказывать ему поддержку», — считает журналист.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский рискует потерять контроль над Украиной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией. Он назвал плачевной ситуацию в стране, подчеркнув, что прилагает максимум усилий для содействия разрешению конфликта между Москвой и Киевом.

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