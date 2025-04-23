На Западе рассказали о последствиях для ЕС и НАТО признания США Крыма частью России

FT: Признание США Крыма частью России может спровоцировать кризис в ЕС и НАТО

Признание США Крыма частью России может стать «точкой кипения» на переговорах по Украине и спровоцировать кризис в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. О последствиях признания за российской стороной полуострова пишет газета Financial Times (FT).

«Это рискует стать вызывающей беспокойство точкой кипения на переговорах, поскольку европейские союзники по НАТО взвешивают свои принципы против того, чтобы угодить [президенту США Дональду] Трампу и избежать хаотичного выхода США из военного альянса» — поясняет FT.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

15 апреля руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс заявила, что администрация США не стремится к тому, чтобы НАТО помогала Западу с ведением войн. По ее словам, Североатлантический альянс задумывался как объединение, «которое не позволит злодеям творить зло». По мнению дипломата, сегодня есть страны, которые должны вкладывать больше финансов в НАТО.