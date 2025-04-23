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16:21, 23 апреля 2025Наука и техника

На Западе рассказали об уязвимости обещанного Киеву «летающего радара»

MWM: ВС России смогут сбить обещанный Киеву «летающий радар» ASC 890
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bene Riobó

Вооруженные силы (ВС) России могут сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890 (Saab 340B AEW-300), который обещают передать Киеву. Об уязвимости «летающего радара» рассказало западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что ASC 890 — это одна из самых маломощных систем ДРЛО, стоящих на вооружении. Она уступает американским E-7 и китайским KJ-500 по своей эффективности. Автор допустил, что разработанный в 1990-е годы «летающий радар» будет значительно проще заглушить, чем современные системы. По его словам, устаревание самолета — это основная причина, по которой ASC 890 передадут Киеву.

«Уязвимость таких дорогостоящих, крупных и неманевренных самолетов, как Saab 340 тем не менее остается высокой, поскольку ВС России продемонстрировали, что даже небольшие самолеты размером с истребитель могут быть успешно поражены в глубине контролируемого Украиной воздушного пространства», — пишет издание.

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В публикации напомнили, что российские ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М и «земля-воздух» 40Н6 могут поражать цели на больших расстояниях.

Ранее в апреле полковник в отставке Михаил Ходаренок допустил, что ASC 890 придется вести разведку в зоне специальной военной операции, находясь в относительной близости к переднему краю. Поэтому он станет «идеальной целью» для российских комплексов С-400.

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