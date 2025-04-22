В России оценили способность С-400 сбить «летающий радар» ВС Украины

Полковник Ходаренок: С-400 может сбить обещанный Киеву самолет ДРЛО ASC 890

Шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890, который обещали передать Воздушным силам (ВС) Украины, может быть сбит российской зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400 «Триумф». Способность противостоять «летающему радару» оценил военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Он допустил, что ASC 890 придется вести разведку в зоне специальной военной операции, находясь в относительной близости к переднему краю. В ином случае он не сможет эффективно работать. Самолет будет продолжительное время летать на высоте не менее шести километров.

«В этом случае "швед-разведчик" представляет собой просто идеальную цель для ЗРС большой дальности типа С-400», — отметил Ходаренок.

По словам эксперта, Киев вряд ли будет активно использовать самолет ДРЛО, поскольку потеря машины этого типа может привести к большим репутационным потерям.

ASC 890 способен обнаруживать ракеты и самолеты на расстоянии около 300-400 километров и передавать данные о цели непосредственно на истребители при помощи системы Link 16. Это позволяет боевым самолетам работать без включения радаров.

Ранее в апреле издание «Страна.ua» писало, что Киеву передали первый ASC 890, который совершил тестовый полет над Львовом.