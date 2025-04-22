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16:55, 22 апреля 2025Наука и техника

В России оценили способность С-400 сбить «летающий радар» ВС Украины

Полковник Ходаренок: С-400 может сбить обещанный Киеву самолет ДРЛО ASC 890
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890, который обещали передать Воздушным силам (ВС) Украины, может быть сбит российской зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400 «Триумф». Способность противостоять «летающему радару» оценил военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Он допустил, что ASC 890 придется вести разведку в зоне специальной военной операции, находясь в относительной близости к переднему краю. В ином случае он не сможет эффективно работать. Самолет будет продолжительное время летать на высоте не менее шести километров.

«В этом случае "швед-разведчик" представляет собой просто идеальную цель для ЗРС большой дальности типа С-400», — отметил Ходаренок.

По словам эксперта, Киев вряд ли будет активно использовать самолет ДРЛО, поскольку потеря машины этого типа может привести к большим репутационным потерям.

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ASC 890 способен обнаруживать ракеты и самолеты на расстоянии около 300-400 километров и передавать данные о цели непосредственно на истребители при помощи системы Link 16. Это позволяет боевым самолетам работать без включения радаров.

Ранее в апреле издание «Страна.ua» писало, что Киеву передали первый ASC 890, который совершил тестовый полет над Львовом.

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