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13:28, 23 апреля 2025Забота о себе

Названы пять ежедневных привычек для долголетия

Врач Смолл назвал избегание стресса секретом долголетия
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач Гэри Смолл назвал пять ежедневных привычек, которые обеспечат долголетие. Их он перечислил в беседе с изданием El Confidencial.

Как отметил Смолл, одним из секретов долголетия является оптимистичный настрой. Психическое и физическое здоровье оптимистов значительно лучше, нежели у остальных. К тому же если постоянно находиться на позитиве, то укрепится иммунная система, то есть организм сможет эффективнее бороться с различными инфекциями, пояснил специалист.

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Кроме того, по словам медика, необходимо заниматься физической активностью, поскольку она улучшает кровообращение, повышает уровень эндорфинов и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Также Смолл призвал пересмотреть рацион: включить фрукты и овощи, а сахар и ультраобработанные продукты исключить. В заключение эксперт посоветовал регулярно проходить медицинский осмотр и избегать стресса, бороться с которым поможет медитация.

Ранее гериатр Елена Павлова рассказала о продуктах, которые разрушают суставы. По ее словам, из-за копченостей у человека могут развиться отеки.

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