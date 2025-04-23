Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:02, 23 апреля 2025Из жизни

Огромный крокодил растерзал рыбака на глазах у очевидцев

New Vision: В Уганде огромный крокодил убил 30-летнего рыбака на озере Эдуард
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vish K / Unsplash

В Уганде крокодил утащил рыбака под воду и растерзал его на глазах у свидетелей. Об этом сообщает местная газета New Vision.

Нападение произошло на озере Эдуард в округе Касесе 18 апреля. 30-летний Андрес Мумбере рыбачил на озере, и как утверждают полицейские, случайно забрел на территорию, известную как место спаривания крокодилов и бегемотов. Вскоре после того, как мужчина забросил удочку, из воды выскочил огромный крокодил, утащил его под воду и растерзал.

Очевидцами происшествия стали несколько рыбаков. Они рассказали, что услышали крики Мумбере, однако не успели ему помочь, так как он был далеко от них. Прибывшие на место представители властей извлекли из воды изуродованные части тела.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023

В полиции отметили, что крокодил напал на Мумбере в природоохранной зоне, где рыбная ловля на крючок запрещена. «Это трагическое происшествие служит наглядным предостережением. Мы призываем рыбаков соблюдать правила природоохранного законодательства и избегать известных мест размножения животных», — сказал представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил напал на рыбака-нелегала. Пострадавшего обнаружили пограничники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства. ФСБ считает их действия угрозой нацбезопасности

    Раскрыты подробности последнего дня Папы Римского

    Россиянам дали совет насчет популярного типа вложений

    Огромный крокодил растерзал рыбака на глазах у очевидцев

    Раскрыты контакты России и Европы по Арктике

    Развеяны популярные мифы о потере девственности

    В России увидели политическое землетрясение в Румынии накануне новых выборов президента

    Россиян предупредили о возможности приложений незаметно списывать деньги

    Россия заявила о готовности привлечь США к расследованию преступлений украинцев

    На Западе оценили защиту российской САУ «Мста-С»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости