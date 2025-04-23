Огромный крокодил растерзал рыбака на глазах у очевидцев

New Vision: В Уганде огромный крокодил убил 30-летнего рыбака на озере Эдуард

В Уганде крокодил утащил рыбака под воду и растерзал его на глазах у свидетелей. Об этом сообщает местная газета New Vision.

Нападение произошло на озере Эдуард в округе Касесе 18 апреля. 30-летний Андрес Мумбере рыбачил на озере, и как утверждают полицейские, случайно забрел на территорию, известную как место спаривания крокодилов и бегемотов. Вскоре после того, как мужчина забросил удочку, из воды выскочил огромный крокодил, утащил его под воду и растерзал.

Очевидцами происшествия стали несколько рыбаков. Они рассказали, что услышали крики Мумбере, однако не успели ему помочь, так как он был далеко от них. Прибывшие на место представители властей извлекли из воды изуродованные части тела.

В полиции отметили, что крокодил напал на Мумбере в природоохранной зоне, где рыбная ловля на крючок запрещена. «Это трагическое происшествие служит наглядным предостережением. Мы призываем рыбаков соблюдать правила природоохранного законодательства и избегать известных мест размножения животных», — сказал представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил напал на рыбака-нелегала. Пострадавшего обнаружили пограничники.