Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:33, 23 апреля 2025Забота о себе

Опровергнут миф о вреде красного мяса для сердца

Врач Аладель: Красное мясо не вызывает проблем с сердцем
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Doğu Tuncer / Unsplash

Врач Амара Аладель опровергла миф о том, что употребление красного мяса негативно сказывается на работе сердца. Об этом она рассказала изданию La Razon.

Как отметила Аладель, при составлении рациона для того или иного человека всегда необходим индивидуальный подход. Существует мнение, что красное мясо вредно для сердца, но последние исследования показывают, что это не так. «Оно не повышает уровень холестерина и не вызывает проблем с сердечно-сосудистой системой», ─ заявила специалистка.

Материалы по теме:
Рыбий жир: польза и вред. Как выбрать рыбий жир и как его принимать
Рыбий жир: польза и вред.Как выбрать рыбий жир и как его принимать
24 августа 2022
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022

Медик сослалась на исследование, проведенное в 2024 году. Ученые тогда не выявили связи между употреблением красного мяса и повышением в крови уровня триглицеридов и маркеров воспаления, а также артериального давления. По словам Аладель, это были хорошо спланированные клинические испытания, а не такие форматы исследований, которые зачастую предвзяты.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что у печени существуют четыре врага. В частности, по его словам, регулярное употребление алкоголя может привести к циррозу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома. Ее подозревают в вербовке наемников для других государств

    Звезда сериала «Солдаты» стал жертвой мошенников в Европе

    В Совфеде посоветовали Трампу один способ достижения мира на Украине

    Женщина выбросила в океан обручальное кольцо за 730 тысяч рублей из-за глупой шутки мужа

    Артемий Лебедев назвал способ изменить отношение украинцев к России

    Головин посетовал на футбольный беспредел в Сибири

    Бригада ВСУ в Курской области отказалась выполнять приказы командования

    На Украине оценили отказ Рубио от переговоров в Лондоне

    Россияне пожаловались на включающего перед матерями бойцов СВО гимн Украины мужчину

    19-летняя невеста Лепса показала лицо до пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости