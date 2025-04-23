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09:50, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Переговорам с участием Зеленского в Лондоне предрекли провал

Spectator: Переговоры по Украине в Лондоне с Зеленским закончатся провалом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Переговоры по Украине с участием президента страны Владимира Зеленского, которые состоятся 23 апреля в Лондоне, закончатся провалом. Такой исход встречи предрекло издание Spectator.

«Самое важное, что нужно знать о переговорах, которые должны начаться сегодня в Лондоне, — они потерпят неудачу», — отмечается в материале.

Издание подчеркнуло, что украинский лидер, вопреки требованиям участников переговоров, не признает законность присоединения Крыма к России в 2014 году. Spectator подчеркнуло, что подобный шаг стал бы для Зеленского политическим самоубийством.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не будет присутствовать на переговорах в Лондоне.

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