Песков раскрыл мнение Путина о полном прекращении огня на Украине

Песков: Путин поддерживает идею Трампа о полном прекращении огня на Украине

Президент России Владимир Путин поддерживает инициативу своего американского коллеги Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине, но для начала необходимо решить конкретные вопросы по реализации данной идеи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью французской газете Le Point.

«Путин поддерживает эту инициативу, но прежде, чем двигаться к ее реализации, необходимо ответить на некоторые конкретные вопросы. В частности, если бы прекращение огня вступило в силу сегодня, то прекратила бы Франция завтра поставки военной помощи Украине? А Соединенное Королевство? (...) Сегодня Россия говорит об установлении мира с американцами, но европейцы продолжают требовать войны! Мы намерены достичь своих целей», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, все военные обозреватели отмечают, что ситуация на фронте складывается в пользу России, поскольку она владеет инициативой на всех участках боевых действий. Пресс-секретарь также напомнил, что до начала специальной военной операции (СВО) Путин предлагал решить урегулировать возникшие разногласия мирным путем и переговорами, однако предложение Москвы было проигнорировано.

13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса. Однако он отметил, что вопросы контроля и верификации соблюдения режима прекращения огня в настоящий момент остаются непонятными.