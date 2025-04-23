В России объяснили сообщения о предложении остановить боевые действия по линии фронта

Депутат Чепа: Для остановки боевых действий по линии фронта нужен контроль

Проблема с остановкой боевых действий по линии фронта во многом та же, что и с перемирием — в отсутствии контроля, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на публикацию Financial Times, где сообщалось о якобы соответствующем предложении России.

«Надо довести до конца условия мирного соглашения и уже потом предпринимать определенные шаги. Сейчас, к сожалению, очень много спекуляций, направленных не на решение вопроса, искоренение первопричин конфликта, а на популизм. Есть и сопротивление подготовке мирного соглашения. Так что ориентироваться стоит только на официальные заявления», — сказал Чепа.

По его словам, проблема остановки боевых действий по линии соприкосновения та же, что с перемирием или с соглашением о ненанесении ударов по объектам энергетики — необходим контроль, и на данный момент неясно, кто может его организовать. Депутат также напомнил, что предложение о прекращении боев звучат не впервые.

«Уже звучало такое предложение с украинской стороны, когда сопротивление сыпалось. Но тогда речь шла о том, чтобы дать Украине время провести мобилизацию, выстроить фортификационные сооружения, поставить новые вооружения. И никто не говорил, что должен быть контроль. Мы видели последствия этого и при объявлении моратория на удары по энергообъектам, и во время пасхального перемирия. Так что здесь необходим контроль и четкое понимание, какими будут последствия нарушения договоренностей», — заключил политик.

Ранее газета Financial Times заявила, что на встрече в Петербурге президент России Владимир Путин якобы сделал спецпосланнику главы США Стиву Уиткоффу предложение остановить украинский конфликт по нынешней линии фронта. Песков, комментируя эти сообщения, призвал ориентироваться исключительно на первоисточники.