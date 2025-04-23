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12:59, 23 апреля 2025Бывший СССР

Посол Украины допустил возможность переговоров с Россией при одном условии

Посол Украины в ФРГ Макеев: Переговоры с РФ возможны при поддержке партнеров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев назвал возможными переговоры с Россией при поддержке партнеров. Об этом он заявил в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

«Мы можем это сделать, но нам нужно прекращение огня, и мы должны получить поддержку в этих переговорах от наших партнеров», — заявил дипломат.

Он также отметил, что Украина не признает полуостров Крым российским. Макеев назвал это решение «неправильным».

Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что США предложат Украине и Европейскому союзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий. В Кремле заявили, что не комментируют нюансы переговоров.

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