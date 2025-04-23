Пожилых россиян предупредили о неожиданной опасности дачи

Врач Палаткина: Работа на даче может спровоцировать высокое давление у пожилых

Резкий переход от малоподвижного образа жизни зимой к дачным работам может спровоцировать проблемы со здоровьем у пенсионеров, предупредила врач-кардиолог Людмила Палаткина. О неожиданной опасности теплого сезона для пожилых россиян она рассказала в беседе с Life.ru.

По словам врача, резкая смена интенсивности физических нагрузок может грозить пенсионерам повышением артериального давления, а также гипертоническими кризами. Кроме того, из-за работы на даче может увеличиваться риск падений и переломов, обострения хронических заболеваний сердца, а также тромбозов, если у человека есть патологии вен нижних конечностей.

«Расширять активность стоит постепенно, избегая продолжительных, взрывных нагрузок, длительного нахождения в положении вниз головой, на открытом солнце и в условиях высокой температуры воздуха», — объяснила Палаткина.

В первые недели дачного сезона кардиолог посоветовала пенсионерам внимательно следить за самочувствием, регулярно измерять давление и не пропускать прием назначенных лекарств. Перед дачным сезоном она порекомендовала проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать медикаментозную терапию с учетом предстоящих нагрузок. «Дозированные физические нагрузки полезны в любом возрасте, стоит поддерживать определенный уровень активности в любой сезон, выбрав для себя нагрузки по душе», — констатировала врач.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин рассказал о признаках «уставшего» сердца. По его словам, это серьезное нарушение в работе сердечно-сосудистой системы проявляется одышкой, быстрой утомляемостью и отеками.