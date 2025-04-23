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16:32, 23 апреля 2025МирЭксклюзив

Последствия срыва встречи глав МИД на тему Украины в Лондоне оценили

Политолог Калачев: Срыв встречи глав МИД в Лондоне не является провалом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Константин Калачев

Константин Калачев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Снижение уровня встречи по Украине в Лондоне не является провалом, но и переговорами ее сложно назвать, считает политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, настоящим большим провалом станет выход США из мирного урегулирования.

«Естественно понижение уровня. Когда [госсекретарь США Марко] Рубио "хлопнул дверью" после заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о том, что Украина Крым российским не признает, а это, видимо, одно из условий американской стороны. Как известно, Рубио не поехал, и министры иностранных дел не поехали. Только украинская делегация, скажем так, представлена фигурой первого эшелона, остальные участники этих переговоров вряд ли имеют какие-то серьезные полномочия», — сказал Калачев.

Он выразил мнение, что текущая встреча в Лондоне — всего лишь рабочая встреча, но никак не переговоры, как это предполагалось. Рабочая встреча не сдвинет дело с мертвой точки, поделился Калачев.

Однако он отказался называть данную ситуацию провалом. По его мнению, большим провалом будет выход США из переговорного процесса.

До тех пор пока США не заявили о том, что они оставляют попытки быть посредником, ничто еще не пропало. Понятно, что переговоры — альтернатива капитуляции

Константин Калачевполитолог

Он считает, что есть два варианта закончить конфликт: через переговоры и компромиссы, либо через поражение и безоговорочную капитуляцию.

«Сейчас, конечно, Украина может потерять шанс выйти из ситуации с наименьшими потерями», — резюмировал эксперт.

Ранее источники Reuters сообщали, что Европейский союз выступает против снятия санкций с России до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Также, по данным агентства, европейские и украинские чиновники отказываются признавать Крым российским.

23 апреля стало известно о том, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Обсуждения пройдут между высокопоставленными чиновниками пяти стран.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил выходом американцев из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Белый дом разработал очень конкретный план для решения конфликта.

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