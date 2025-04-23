Прокуратура начала проверку по факту пожара в «Москва-Сити»

Прокуратура начала проверку после пожара в «Москва-Сити». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на подземной парковке в административном здании на Пресненской набережной.
Информации о пострадавших не поступало. Спасатели сообщили, что на площадке, расположенной вдоль административного здания торгового центра «Афимолл», загорелись строительные материалы.
Эвакуация персонала и посетителей не проводилась, разъяснили в МЧС. «Афимолл» продолжил работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что появились новые подробности о пожаре в «Москва-Сити».