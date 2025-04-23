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16:48, 23 апреля 2025Силовые структуры

Прокуратура начала проверку по факту пожара в «Москва-Сити»

Прокуратура: Данных о пострадавших при пожаре в «Москва-Сити» нет
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: прокуратура г. Москвы

Прокуратура начала проверку после пожара в «Москва-Сити». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на подземной парковке в административном здании на Пресненской набережной.

Информации о пострадавших не поступало. Спасатели сообщили, что на площадке, расположенной вдоль административного здания торгового центра «Афимолл», загорелись строительные материалы.

Эвакуация персонала и посетителей не проводилась, разъяснили в МЧС. «Афимолл» продолжил работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что появились новые подробности о пожаре в «Москва-Сити».

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