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13:01, 23 апреля 2025Наука и техника

Путин заявил о нехватке FPV-дронов в войсках

Путин заявил, что в войсках еще не хватает FPV-дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В войсках еще не хватает FPV-дронов, но их производство будет наращено, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

По словам главы государства, беспилотники «очень ждут». «Этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются министерством обороны, министром предпринимаются, предприятиями промышленности», — заявил глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.

Путин добавил, что по вопросам беспилотников работа идет ежедневно.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что холдинг «Росэл» начал испытания системы «свой — чужой» для беспилотных летательных аппаратов.

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