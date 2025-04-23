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20:34, 23 апреля 2025Экономика

Раскрыты масштабы разрушений после мощного землетрясения в Стамбуле

Министр Курум: Получено 378 уведомлений об ущербе зданиям после землетрясения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Власти Турции получили 378 уведомлений о повреждениях зданий после мощного землетрясения в Стамбуле. Масштабы разрушений раскрыл министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум, передает ТАСС.

«Нам на номер 112 поступило 378 уведомлений о структурных повреждениях зданий. Это с учетом того, что в Стамбуле находится более 7,5 миллиона единиц жилья», — рассказал министр. Курум подчеркнул, что власти незамедлительно организовали инспекции.

Ради безопасности жителей эвакуировали 12 зданий — в том числе одно заброшенное в районе Фатих. В ближайшие дни специалисты проверят постройки более детально. На этот срок жильцам разрешили жить в школах, в которых пока не будут проводить занятия.

Мощное землетрясение произошло в Стамбуле в среду, 23 апреля. Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали в 12:50 по местному времени (совпадает с московским). Тектонические колебания ощущались в разных районах турецкого мегаполиса и вызвали панику у населения и туристов.

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