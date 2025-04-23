Раскрыты подробности последнего дня Папы Римского

Одними из последних слов Папы Римского были слова благодарности его помощнику

Одними из последних слов папы римского Франциска были слова благодарности его личному помощнику по вопросам здравоохранения Массимилиано Страппетти. Тот убедил его совершить последнюю поездку на автомобиле после послания Urbi et Orbi («Городу и миру»), пишет Vatican News.

После того, как Франциск выступил перед верующими с балкона базилики Святого Петра в Ватикане, он захотел прокатиться по площади на автомобиле. Однако он немного колебался и спросил мнения своего помощника. Тот дал согласие, и после поездки понтифик поблагодарил его.

Во второй половине воскресенья, 20 апреля, Франциск отдыхал и поужинал. Однако утром в понедельник, 21 апреля, его состояние начало ухудшаться, и он впал в кому.

Страпетти был рядом с папой все 38 дней, которые тот провел в больнице с двусторонней пневмонией. Однажды, как сам Франциск вспоминал, его помощник в буквальном смысле спас ему жизнь, убедив его пройти операцию на толстой кишке.

Папы Римского не стало в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет. По словам источников, в его последний день жизни им поступил телефонный звонок после шести утра, и их оповестили о «необходимости быть наготове».