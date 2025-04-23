Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:04, 23 апреля 2025Мир

Раскрыты подробности последнего дня Папы Римского

Одними из последних слов Папы Римского были слова благодарности его помощнику
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Jon Nazca

Одними из последних слов папы римского Франциска были слова благодарности его личному помощнику по вопросам здравоохранения Массимилиано Страппетти. Тот убедил его совершить последнюю поездку на автомобиле после послания Urbi et Orbi («Городу и миру»), пишет Vatican News.

После того, как Франциск выступил перед верующими с балкона базилики Святого Петра в Ватикане, он захотел прокатиться по площади на автомобиле. Однако он немного колебался и спросил мнения своего помощника. Тот дал согласие, и после поездки понтифик поблагодарил его.

Во второй половине воскресенья, 20 апреля, Франциск отдыхал и поужинал. Однако утром в понедельник, 21 апреля, его состояние начало ухудшаться, и он впал в кому.

Страпетти был рядом с папой все 38 дней, которые тот провел в больнице с двусторонней пневмонией. Однажды, как сам Франциск вспоминал, его помощник в буквальном смысле спас ему жизнь, убедив его пройти операцию на толстой кишке.

Папы Римского не стало в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет. По словам источников, в его последний день жизни им поступил телефонный звонок после шести утра, и их оповестили о «необходимости быть наготове».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства. ФСБ считает их действия угрозой нацбезопасности

    Раскрыты подробности последнего дня Папы Римского

    Россиянам дали совет насчет популярного типа вложений

    Огромный крокодил растерзал рыбака на глазах у очевидцев

    Раскрыты контакты России и Европы по Арктике

    Развеяны популярные мифы о потере девственности

    В России увидели политическое землетрясение в Румынии накануне новых выборов президента

    Россиян предупредили о возможности приложений незаметно списывать деньги

    Россия заявила о готовности привлечь США к расследованию преступлений украинцев

    На Западе оценили защиту российской САУ «Мста-С»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости