Развеяны популярные мифы о потере девственности

Социолог Мириам Хименес Ластра развеяла популярные мифы о потере девственности. Их она перечислила в беседе с изданием 20minutos.

Как отметила Ластра, при первом половом акте у девушек не всегда появляется кровь. Дело в том, что девственная плева у некоторых из них очень эластична. Что же касается боли, она может присутствовать как при первом сексе, так и при любом другом по счету, поэтому привязывать ее именно к потере невинности не стоит.

По словам социолога, по поводу девственности существует большое количество дезинформации, с которой необходимо бороться. Девушки боятся первого интимного опыта, но лучше им говорить, что все пройдет хорошо, а не акцентировать внимание на перечисленных мифах. В противном случае они будут испытывать тревогу, которая может привести к диспареунии, то есть боли во время полового акта, или вагинизму, заключила Ластра.

Ранее мужчины и женщины рассказали об ощущениях от первого секса. Многие из них не получили удовольствия, поскольку очень нервничали.