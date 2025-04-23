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18:32, 23 апреля 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от употребления кетчунеза

Диетолог Гинзбург: Кетчунез опасен для людей с болезнями ЖКТ и гипертонией
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nadianb / Shutterstock / Fotodom

Смесь майонеза и кетчупа, так называемый «кетчунез», может быть опасна для людей с рядом заболеваний, предупредил диетолог Михаил Гинзбург. От употребления этого соуса он предостерег россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог объяснил, что в майонезе содержатся жиры, уксус, который раздражает слизистую, и сахар. При этом в кетчупе тоже много сахара. «Нашим системам обмена веществ приходится куда-то утилизировать эти жиры и сахар. Но "складывать" их некуда, потому что мы постоянно переедаем, и все "депо" заполнены», — объяснил Гинзбург и добавил, что из-за употребления кетчупа и майонеза в крови повышается уровень жирных кислот и сахара.

Такой переизбыток может привести к нарушению обмена веществ, диабету и другим серьезным последствиям, предупредил он. «Кетчунез» особенно вреден для людей с заболеваниями желудка, печени и желчного пузыря, с сахарным диабетом или склонных к таковому, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией, с ожирением, перечислил Гинзбург.

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Если хочется добавить в пищу «кетчунез», диетолог посоветовал его обычную порцию поделить на три части. Любые вредные продукты Гинзбург призвал есть не на голодный желудок и не между приемами пищи, а уже сытым и делать это медленно, наслаждаясь вкусами.

В качестве альтернативы «кетчунезу» диетолог предложил использовать соусы на основе кефира или нежирной сметаны, зелени и чеснока, с небольшим количеством соли, перца, куркумы и других приправ.

Ранее стоматолог Сион Круз рассказала, что конфеты и жвачки провоцируют образование зубного камня. Кроме того, зубную эмаль разрушают сладкие соки и газировка.

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