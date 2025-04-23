Россиян предупредили об угрожающей Дагестану опасности

МЧС Дагестана объявило экстренное предупреждение из-за схода лавин

В Дагестане объявили экстренное предупреждение из-за схода лавин. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в местном управлении МЧС РФ.

Спасатели предупредили, что с 18:00 23 апреля до 18:00 24 апреля в горах республики будет опасно на высоте от 2 тысяч метров.

В связи с этим возможно повреждение зданий и линий электропередачи, затруднение автомобильного движения, перекрытие дорог, мостов и тоннелей. Жителей и гостей Дагестана призвали воздержаться от походов в горы в непогоду и избегать мест возможного схода лавин.

Ранее штормовое предупреждение из-за лавинной опасности объявляли в Северной Осетии. Там был риск ЧП в Алагирском районе.