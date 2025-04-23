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16:59, 23 апреля 2025Россия

Россиянин попал под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о попавшем под обстрел ВСУ мирном жителе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мирный житель попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил ранения в результате прилета украинского боеприпаса в селе Крюково Борисовского района. По словам главы области, спасти его не удалось.

Каких-либо других подробностей о произошедшем губернатор не привел.

В этот же день при обстреле украинских войск пострадал глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник, а также еще двое мирных жителей. Гладков тогда сообщил, что у чиновника зафиксировали осколочные ранения спины, еще у двух пострадавших — осколочные ранения ног и закрытые черепно-мозговые травмы.

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