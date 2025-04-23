Белгородский губернатор Гладков сообщил о попавшем под обстрел ВСУ мирном жителе

Мирный житель попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил ранения в результате прилета украинского боеприпаса в селе Крюково Борисовского района. По словам главы области, спасти его не удалось.

Каких-либо других подробностей о произошедшем губернатор не привел.

В этот же день при обстреле украинских войск пострадал глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник, а также еще двое мирных жителей. Гладков тогда сообщил, что у чиновника зафиксировали осколочные ранения спины, еще у двух пострадавших — осколочные ранения ног и закрытые черепно-мозговые травмы.